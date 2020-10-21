İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Beşiktaş'tan Betis'e giden Victor Ruiz için, "İdmanların en formda oyuncusu olmasına rağmen henüz oynamadı" haberini yaptı. Ruiz davasının Betis'in başını ağrıttığını, Pellegrini'nin de Ruiz'i FIFA tehdidi yüzünden oynatmaktan çekindiği iddia edildi. FIFA'dan hızlı yargılama beklemesine rağmen Betis'in ceza ödememek için Ruiz'in oynatılmamasını istediği belirtildi.
Real Betis’te Ruiz krizi
İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Beşiktaş'tan Betis'e giden Victor Ruiz için, "İdmanların en formda oyuncusu olmasına rağmen henüz oynamadı" haberini yaptı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50