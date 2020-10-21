Real Betis’te Ruiz krizi

İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Beşiktaş'tan Betis'e giden Victor Ruiz için, "İdmanların en formda oyuncusu olmasına rağmen henüz oynamadı" haberini yaptı. Ruiz davasının Betis'in başını ağrıttığını, Pellegrini'nin de Ruiz'i FIFA tehdidi yüzünden oynatmaktan çekindiği iddia edildi. FIFA'dan hızlı yargılama beklemesine rağmen Betis'in ceza ödememek için Ruiz'in oynatılmamasını istediği belirtildi.