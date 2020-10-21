N'Sakala: Ben Caner değilim!

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle Beşiktaş'ta olmasıyla ilgili konuşan deneyimli oyuncu, "Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum ve burada olmak çok güzel. Türkiye'de birçok oyuncu burada olmak ister. Bu ailenin bir ferdi olmak bir ayrıcalık. En iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

Caner Erkin'in ayrılmasının ardından bu futbolcuyla kendisinin kıyaslanması hakkında da konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Kıyaslamayı çok duyuyorum, bu çok karşıma çıkıyor. Benim kendime göre bir tarzım var, onun da kendisine göre bir tarzı var. Aynı sonucu beklemek doğru olmaz. Geçen sene kötü bir başlangıç olmuştu, ancak takım üçüncü sıraya yükselmişti. Çok pozitifiz bu konuda ve şampiyonluğa inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EROL BULUT BANA 'GEL' DEMEDİ

Teknik direktör Erol Bulut bana hiçbir zaman bana 'F.Bahçe'ye gel' ya da 'F.Bahçe'ye gelir misin' demedi. Her zaman tercihi bana bıraktı. Hala da konuşuruz kendisiyle ancak rakibiz. Beşiktaş'ta ilk olarak Sergen Yalçın ile görüştüm. Onu daha önce de tanıyordum. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü anlattım.

MUTLULUK ÖNEMLİ

Beşiktaş'ta çok güzel anım var. Mutluluk ve pozitif durum çok fazla. Başarının anahtarlarından birisi bu. Kötü sonuçlar alıyoruz ancak tabii ki pozitif olmamız da gerekiyor. Mutlu ve pozitif olmak başarıyı getirecek etkenlerden birisi.

DERBİLERİ BEKLİYORUM

Derbilerin önemini biliyorum. Ben de başka takımlarda oynadığım zamanlarda, bu tarz maçları oturup televizyondan izlemek isterdim. Taraftar açısından da anlaşılabilir bir durum. Taraftarlar tüm hafta boyunca kulüp geçmişiyle tarihiyle ilgili yayınları takip ederek maçlara hazırlanıyor. Bu da bence futbolcu adına güzel bir baskı. Ben de sabırsızlıkla bu maçların gelmesini bekliyorum.

ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK

Lige iyi başlayamadık. Çok yeni oyuncu var ve alışma sürecinden geçiyoruz. Bireysel olarak baktığınızda çok iyi oyunculardan kurulu büyük bir takımız. Ancak küçük detaylar var. Bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Bu haftadan itibaren de en kısa zamanda en iyi şekilde tekrar başlayacağız.

BURALARA GELEBİLMEK KOLAY DEĞİL

Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum ve burada olmak çok güzel. Türkiye'de birçok oyuncu burada olmak ister. Bu ailenin bir ferdi olmak bir ayrıcalık. En iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye gelmeden önce büyük bir takımda oynamak için çok çalıştım. Burada olmak kolay değil, buraya gelmek de kolay değildi.

GOL ATMAYI İSTERİM

Beşiktaş'ın büyüklüğünden çok etkilendim. Alanyaspor'da bir takım arkadaşım Beşiktaşlıydı ve kararımda çok etkisi oldu. Gol atmak isterim ancak benim önceliğim önümdeki kanat oyuncusuna destek vermek ve skor onların görevi.

ŞAMPİYON OLALIM GİTAR ÇALACAĞIM

Beşiktaş'ın çok fazla taraftarı var. Taraftarların sosyal medyadaki her mesajına cevap veremiyorum. Alanyaspor'da bu kadar ilgi yoktu tabii ki, burada durum farklı. Gitar çalma sözüm var. Ümraniye'deki tesislerde biraz utanıyorum ve bu nedenle gitar çalmıyorum. Ancak söz veriyorum, sezon sonunda şampiyon olunca taraftar önünde gitar çalacağım.