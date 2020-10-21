İndirim çıkmazı

Beşiktaş'ta yüksek maliyetler nedeniyle yaşanan mali sıkıntı çözüle kavuşabilmiş değil. Yönetim, Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde oyuncuların paralarını ödemek için tüm şartları zorlayarak geçtiğimiz hafta içinde futbolcuların alacaklarını hesaplarına yatırdı. Ancak siyah-beyazlılar, özellikle yüksek maaş alan oyuncularla ilgili olarak sorun yaşamaya devam ediyor. Eldeki yabancıların hiçbirisi yönetim indirim talebine olumu yanaşmadı.

Hatta Ljajic, Lens ve Vida gibi isimler, 'indirim' talebine geri dönüş yapmadı. Bu arada rahatsızlık yaşanan bir diğer konu da, yerli oyuncuların indirimi kabul etmesine rağmen yönetimin bunu yeterli bulmaması. Oğuzhan başta olmak yabancı para cinsinden para alan Türk oyuncuların maaşları TL'ye çevrildi. Ancak Başkan Çebi bunu yeterli bulmadı. Maaşları TL'ye çevrilen oyunculardan Necip gibi yeni sözleşmeler imzalamalarını istiyor.