Hollandalı inatçı çıktı

Beşiktaş'ta bir türlü çözüle kavuşturulamayan Jeremain Lens sorunu adeta kangren haline geldi. Hollandalı oyuncu, oldukça yüksek bir ücret (2 milyon euro garanti + primler) aldığı için ayrılığı kesinlikle düşünmüyor. İddialara göre son olarak Arap takımlarından birisinden Lens için maaşının karşılanacağı ancak bonservis bedelinin ödenmeyeceği bir teklif geldi. Beşiktaş yönetimi kabul etti. Lens ise "İstanbul'da mutluyum, aynı paraya neden bilmediğim bir ülkeye gideyim. O takımda oynamam için maaşımın en azından yüzde 30 oranında artması gerekir" cevabı verdi.