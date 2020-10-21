Haberler Beşiktaş Hasic ve Atakan Denizli’de zor

Hasic ve Atakan ’de zor

'ta sakatlanan ve için açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Hasic ve Atakan Denizli’de zor

'ta sakatlanan ve için açıklama geldi. Hasic, cumartesi antrenmanda sakatlanırken, yapılan tetkikler sonucunda sol uyluk üst adalesinde 2. evre kas zorlanması tespit edildi. Pazar günkü idmanda sakatlanan Atakan Üner'in ise sağ diz arka adalesinde ise 1. derecede kas zorlanması tespit edildi. Her iki futbolcunun da Denizlispor maçında forma giymeleri zor.

BİZE ULAŞIN