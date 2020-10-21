Hasic ve Atakan Denizli’de zor

Beşiktaş'ta sakatlanan Ajdin Hasic ve Atakan Üner için açıklama geldi. Hasic, cumartesi antrenmanda sakatlanırken, yapılan tetkikler sonucunda sol uyluk üst adalesinde 2. evre kas zorlanması tespit edildi. Pazar günkü idmanda sakatlanan Atakan Üner'in ise sağ diz arka adalesinde ise 1. derecede kas zorlanması tespit edildi. Her iki futbolcunun da Denizlispor maçında forma giymeleri zor.