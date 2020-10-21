Haberler Beşiktaş Ghezzal’ı istiyorum

’ı istiyorum

, Mensah ve N’Koudou’nun yokluğunda yeni ’ın hazır olması için sağlık ekibine direktif verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Ghezzal’ı istiyorum

'ta gözler pazartesi günü oynanacak Denizlispor maçına çevrildi. Bu karşılaşmada bazı önemli oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Gana 'ndan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah ile birlikte sakatlığı devam eden N'Koudou da deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör , hafif sakatlığı bulunan yeni 'ın ise hagta başına kadar hazır olmasını istedi. Yalçın'ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, tedavisi süren Ghezzal'ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki forvet, yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek.

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