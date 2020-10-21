Ghezzal’ı istiyorum

Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Denizlispor maçına çevrildi. Bu karşılaşmada bazı önemli oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah ile birlikte sakatlığı devam eden N'Koudou da Denizli deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Ghezzal'ın ise hagta başına kadar hazır olmasını istedi. Yalçın'ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, tedavisi süren Ghezzal'ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki forvet, yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek.