Umut Nayir perdeyi açtı

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e transfer olan Umut ilk maçına çıktı. Hajduk-Sibenik arasındaki derbide 61'inci dakikada oyuna dahil olan Umut böylece siftah yaptı. Umut şans bulmasına karşın takımının sahadan 1-0 yenik ayrılmasını engelleyemedi. Umut, Hırvat ekibine 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.