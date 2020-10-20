Haberler Beşiktaş Umut Nayir perdeyi açtı

Umut Nayir perdeyi açtı

'tan kiralık olarak 'e olan Umut ilk maçına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Umut Nayir perdeyi açtı

'tan kiralık olarak Hajduk Split'e olan Umut ilk maçına çıktı. Hajduk-Sibenik arasındaki derbide 61'inci dakikada oyuna dahil olan Umut böylece siftah yaptı. Umut şans bulmasına karşın takımının sahadan 1-0 yenik ayrılmasını engelleyemedi. Umut, Hırvat ekibine 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

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