Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e transfer olan Umut ilk maçına çıktı. Hajduk-Sibenik arasındaki derbide 61'inci dakikada oyuna dahil olan Umut böylece siftah yaptı. Umut şans bulmasına karşın takımının sahadan 1-0 yenik ayrılmasını engelleyemedi. Umut, Hırvat ekibine 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
Umut Nayir perdeyi açtı
Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e transfer olan Umut ilk maçına çıktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50