Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolcusu

Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı. Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu. Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar da bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.