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Feyenoord yolcusu

Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolcusu

Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı. Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu. Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar da bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.

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