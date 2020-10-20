Kral mumla aranıyor

Yeni sezona sıkıntılı başlangıç yapan Beşiktaş, özellikle forvet mevkiinde aradığını bulamazken; gönderilen Burak Yılmaz ise Fransa'da adeta şov yapıyor. Siyahbeyazlılar bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Beşiktaş, 4 lig maçında rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabildi. Aylardır forvet transfer edemeyen Beşiktaş, Ocak ayı için forvet aramaya devam ederken; Burak Yılmaz ise Lille'de gollerini sıralıyor. Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken, tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne çabuk ısındı. Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.