Dorukhan’ı vermediler!

Beşiktaş, uzun süre peşinden koştuğu Antalyaspor'un sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi, Fenerbahçe'ye kaptırdı. Antalyaspor milli sağ bek için 2 milyon euro isterken, siyahbeyazlılar ise işi takasla bitirmeye çalıştı. Jeremain Lens, Cyle Larin, İsimat Mirin gibi oyuncuların bulunduğu paketten 1 ya da 2 oyuncuyu vererek işi bitirmeye çalışırken; Antalyaspor Dorukhan Toköz'ü isteyince takas görüşmeleri durdu.