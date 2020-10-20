Haberler Beşiktaş Dorukhan’ı vermediler!

Dorukhan’ı vermediler!

, uzun süre peşinden koştuğu 'un sağ bek oyuncusu 'yi, 'ye kaptırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Dorukhan’ı vermediler!

, uzun süre peşinden koştuğu 'un sağ bek oyuncusu 'yi, 'ye kaptırdı. Antalyaspor milli sağ bek için 2 milyon euro isterken, siyahbeyazlılar ise işi takasla bitirmeye çalıştı. , Cyle Larin, İsimat Mirin gibi oyuncuların bulunduğu paketten 1 ya da 2 oyuncuyu vererek işi bitirmeye çalışırken; Antalyaspor Dorukhan Toköz'ü isteyince takas görüşmeleri durdu.

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