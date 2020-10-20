Haberler Beşiktaş Al Ahli’den Josef için 6 milyon euro

’den için 6 milyon euro

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve 'a imza atan de Souza sıkıntıya neden oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Al Ahli’den Josef için 6 milyon euro

ile sözleşmesini fesheden ve 'a imza atan de Souza sıkıntıya neden oldu. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için 'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti. Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok.

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