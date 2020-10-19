Hiç merak etmeyin

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:50Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Siyah-beyazlıkulübün asbaşkanı EmreKocadağ, yeni bir takım kurdukları için yaşanan kayıpları normal karşıladıklarını belirterek, "Hocamız çok zeki biri. Onun şu anda yaşanan zorlukların üstesinden geleceğinden eminim. Taraftarımız biraz sabretsin" dedi. Rosier ve Ghezzal'ın takıma katılması ve Aboubakar'ın da maç temposuna alışmasıyla çok farklı bir Beşiktaş izleyeceklerini söyleyen genç yönetici, "Hocamız yeni isimlerden en iyi verimi alacaktır. Unutulmasın geçen sezon da moral olarak çökmüş bir takımı kısa sürede toparlamış ve ligde üst sıralara tırmandırmıştı" sözlerini kullandı.