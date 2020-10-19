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Hiç merak etmeyin

Asbaşkanı , 12. adama mesaj gönderdi ve " biraz sabretsin. Hocamıza güvenin, geçen sene de takımı toparlamıştı” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Hiç merak etmeyin
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı , yeni bir takım kurdukları için yaşanan kayıpları normal karşıladıklarını belirterek, " çok zeki biri. Onun şu anda yaşanan zorlukların üstesinden geleceğinden eminim. biraz sabretsin" dedi. Rosier ve Ghezzal'ın takıma katılması ve Aboubakar'ın da maç temposuna alışmasıyla çok farklı bir izleyeceklerini söyleyen genç yönetici, "Hocamız yeni isimlerden en iyi verimi alacaktır. Unutulmasın geçen sezon da moral olarak çökmüş bir takımı kısa sürede toparlamış ve ligde üst sıralara tırmandırmıştı" sözlerini kullandı.
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