Beşiktaş büyük bir adım

Beşiktaş'ın savunmacısı Montero, siyahbeyazlı kulübe gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Montero, "Beşiktaş formasını giymek büyük mutluluk, kariyerimde attığım büyük bir adım. Bunu başarı olarak sayıyorum" dedi. 21 yaşındaki futbolcu, "Menajerim bu teklifi sunduğunda hiç düşünmeden kararımı verdim" ifadesini kullandı. Montero, takım savunmasının eleştirilmesi konusunda, "Bizim gibi takımlarda çok gol yediğinizde savunma ve kaleciler hatalı bulunur. Ama bu bir takım çalışması. Kolektif çalışmayla gol atıyor ve yiyoruz. Bu özelliğimizi daha üst seviyeye çıkarmamız lazım" diye konuştu. Savunmadaki rekabete değinen Montero, "Her oyuncu ilk 11'de oynamak ister. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi. Zayıf ve iyi yanlarını değerlendiren Montero, "Top rakipteyken savunma arkasına atılan toplarda kendimi geliştirebilirim. Topu oyuna sokmada ve uzun paslarda iyiyim" yorumunu yaptı. Montero, Beşiktaş'ta kalmayı isteyip istemeyeceği sorusunu ise, "Ben gelecek hafta oynayacağımız maça odaklandım. Bunu sezon sonu konuşabiliriz" şeklinde yanıtladı.

İSPANYA VE TÜRKİYE ÇOK FARKLI

İspanyol futboluyla Türk futbolu arasındaki farklarla ilgili soruyu yanıtlayan Montero, şunları söyledi: İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya futbolunda topla daha çok oynanıyor. Taktiğe dayalı bir futbol oynanıyor. Türkiye, İngiltere'ye benziyor. Burada fiziğe dayalı hızlı bir oyun oynanıyor.