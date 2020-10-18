Haberler Beşiktaş Gelen gideni aratıyor

Gelen gideni aratıyor

’tan ayrılan futbolcular kısa süre içinde yeni takımlarının değişmez isimlerinden oldular. Beşiktaş'ın yeni transferleri ise şimdilik sınıfta kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:14 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Gelen gideni aratıyor

Özlü sözlerden biridir, "Gelen, gideni aratır" derler. 'ta ise durum bugünlerde tam aksi durumda, "Giden, geleni aratıyor!.." Siyah- beyazlı ekipten ayrılan futbolcular, kısa süre içerisinde adeta kendilerini buldular, gittikleri takımların değişmez oyuncuları oldu. Elneny, 'da sürekli oynuyor. gol atıyor, asist yapıyor. , F.Bahçe'nin değişmezleri olurken, Burak da 'da hayat buldu. İşte son durum:

* Elneny, 'de 4 maçın 3'ünde 90 dakika oynadı. 2 Community Shield, 1 de EFL Cup maçında oynadı.

* Enzo Roco 4 maçta da oynadı, 1 gol 1 de asist yaptı.

* Rebocho 6 maçta da oynadı, 1 de asist yaptı.

* Gökhan Gönül, 4 maçta oynadı, 1 de gol attı.

* 6 maçta da oynadı, 2 gol 1 asist yaptı.

* Caner Erkin 4 maçta da oynadı, 1 asist yaptı.

* Fatih Aksoy 4 maçın 3'ünde oynadı.

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