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Geçmiş olsun Rahmi Koç

, Covid-19 testi pozitif çıkan üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:15 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Geçmiş olsun Rahmi Koç
, Covid-19 testi pozitif çıkan üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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