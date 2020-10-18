Geçmiş olsun Rahmi Koç

Beşiktaş, Covid-19 testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:15Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş, Covid-19 testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.