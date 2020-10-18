Beşiktaş'tan Alen Halilovic bombası! Başkan Ahmet Nur Çebi menajeriyle görüştü

Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında da takviyelerin süreceğini açıklamıştı.

Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapması beklenen siyah-beyazlılar için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi.

Hırvat Germanijak'tan Izak Ante Sucic'in haberine göre Beşiktaş, Barcelona'da oynadığı dönemde 'yeni Messi' olarak lanse edilen Alen Halilovic'in peşine düştü.

Haberde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 24 yaşındaki Hırvat 10 numaranın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Serbest oyuncu konumunda olan Halilovic'in, Beşiktaş'la devre arasından itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi.

ALEN HALILOVİC KİMDİR?

18 Haziran 1996 tarihinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Alen Halilovic, futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken Hırvat yıldız, 2015 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Barça'da beklentileri karşılayamayan Halilovic, Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında yine 5 milyon euroya Alman ekibi Hamburg'un yolunu tuttu. Burada da beklenen patlamayı yapamayan genç futbolcu, Las Palmas'taki kiralık dönemin ardından Milan'a transfer oldu. İtalyan devi, Halilovic'i önce Standard Liege'e, sonra da Heerenveen'e kiraladı.

Halilovic, gGeçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Heerenveen'de 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 5 Ekim itibarıyla serbest kaldı.