Başkan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ne zaman sözleşme uzatmayı isterse kabul edeceklerini söyledi. "Beşiktaş'ın önem verdiği ve geçen sene de başarısını ispat etmiş hocamız var. Yönetime gelirken takımı 13. sıradan 3. sıraya getirdi. Sergen hoca bizim için kıymetlidir. Sözleşmeyi uzatmak istediğinde biz her zaman hazırız. Yeter ki talebi olsun. Hocamız şampiyonluğa odaklanmış. Her zaman kalacağını biliyor, biz de o cesareti kendisine verdik" diyerek başarılı çalıştırıcının yanında olduklarını söyledi.
Yeter ki istesin
Ahmet Nur Çebi: “Sergen Yalçın çok kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Sıkı çalışıyor ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda”
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 21:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50