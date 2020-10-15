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'tan 10 transfere özel tören

Kadrosunu yaptığı önemli takviyelerle güçlendiren 'ta yarın Başkan ’nin katılımıyla 10 yeni transferin tanıtım törenini yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 02:06 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan 10 transfere özel tören

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , kadrosunu Mensah, Valentin Rosier, Atakan Üner, Francisco Montero, , Josef, Fabrice N'Sakala, Vincent Aboubakar, Welinton ve Rachid Ghezzal'la güçlendirmişti. Siyah-beyazlılar 16 Ekim cuma günü Başkan 'nin katılımıyla 10 yeni transferin tanıtım töreni yapılacak. Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef De Souza da bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Perşembe günü saat 14.00'te futbolcumuz Josef de Souza Ümraniye'de basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.

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