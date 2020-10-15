Beşiktaş'tan 10 transfere özel tören

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, kadrosunu Mensah, Valentin Rosier, Atakan Üner, Francisco Montero, Gökhan Töre, Josef, Fabrice N'Sakala, Vincent Aboubakar, Welinton ve Rachid Ghezzal'la güçlendirmişti. Siyah-beyazlılar 16 Ekim cuma günü Başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılımıyla 10 yeni transferin tanıtım töreni yapılacak. Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef De Souza da bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Perşembe günü saat 14.00'te futbolcumuz Josef de Souza Ümraniye'de basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.