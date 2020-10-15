Beşiktaş kısa süre içinde uçuşa geçecek

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan siyah- beyazlılar, bu süreç içerisinde beklentilerin altında kalsa da, saha içindeki istatistikler ise Kara Kartal'ın yeniden yükselişe geçeceğini gösteriyor. Beşiktaş dört lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak topladığı 4 puanla sıralamada 15'inci sırada yer alsa da, teknik direktör Sergen Yalçın durumdan hiç de umutsuz değil. Tecrübeli çalıştırıcı ortaya koydukları oyundan fazla memnun olmasa da, saha içi istatistiklerine güveniyor. İşte o rakamlar:



BİRİNCİ OLUNAN İSTATİSTİKLER

1782 En fazla kısa başarılı pas yapan takım 88.2 Dış sahada en fazla isabetli pas yapan takım 87.6 En fazla isabetli pas yapan takım 59.1 Sahasında en fazla topa sahip olan takım 51 En fazla başarılı frikik kullanan takım

İKİNCİ OLUNAN İSTATİSTİKLER

2164 En fazla pas yapan 2'nci takım 70 Toplamda en fazla dripling yapan 2'nci takım 57.2 En faza topa sahip olan 2'nci takım 47 Toplamda en fazla top kaptıran 2'ni takım 26 Toplamda en fazla başarılı orta yapan 2'nci takım 8.3 En az top kesen 2'nci takım.



RAKAMLAR DA KÖTÜ VAR

Sezonun ilk dört maçında birçok bölgede birinci ve ikinci sırada yer alan istatistikler yakalayan Kartal'da sıkıntı yaratan rakamlar da yok değil. Özellikle şut engelleme konusunda oyuncuların başarısız olması, hücum oyuncularının da paslarının engellenmesi rahatsız edici seviyede. İşte sıkıntı yaratan bazı rakamlar:



32 En fazla başarısız dripling yapan takım 15 En az pas engelleyen takım 8.5 Dış sahada en az hava topu alan takım 4.3 En fazla şutu engellenen 2'nci takım.