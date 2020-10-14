Haberler Beşiktaş Transfer gerçeği ortaya çıktı! Modeste ve Beşiktaş...

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Yaz döneminde santrfor mevkisi için uzun süren görüşmelerde bulunan 'ta Anthony ismi ön plana çıkmıştı. Yıldız golcü ile siyah-beyazlı takım arasında ciddi görüşmelerin olduğu ancak maaş konusundaki anlaşmazlık sebebiyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:22
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Modeste ve Beşiktaş...

Vincent Aboubakar ile birlikte bir forveti daha 'a indirmek için görüşmeler yapan 'ın, Anthony ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Alman basınından haberlere göre, 'ün gözden çıkardığı 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takım ile ciddi görüşmeler yaptı. Köln'den yıllık 3,5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun, maaş konusunda Beşiktaş ile anlaşamadığı kaydedildi.

"BEN HİÇBİR ZAMAN AYRILMAK İSTEMEDİM"
Bunun üzerine takımda kalan Modeste, "Henüz Köln'deki işim bitmedi. Sakatlanınca kendini gösteremiyorsun. Köln'ün ligde kalmasına yardım etmek istiyorum. teklifleri benim iyi olduğumu gösteriyor ancak ben hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Dizim düzeldi, oynamak istiyorum" dedi.

Modeste, 'den geri döndüğü Köln'de 37 maçta 10 gol attı.

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