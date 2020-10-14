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Kayıp Kartal ! 'ta büyük hayal kırıklığı

'ın büyük umutlarla bonservisini aldığı Sırp futbolcu , şu ana kadar bekleneni veremedi. Bu sezon da istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, çıktığı 7 resmi maçta ne gol ne de asist üretebildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:51
Kayıp Kartal Adem Ljajic! Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı

aranıyor... 'ta 3. sezonunu geçiren Sırp futbolcu ilk 2 sezonki performansının çok altında bir görüntü veriyor. Kartal'ın geçtiğimiz sezon Torino'dan 6.5 milyon Euro'ya aldığı Ljajic'e yılda 2.7 milyon Euro ödeniyor.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olan Adem Ljajic bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

Adem Ljajic ligde oynanan , , ve maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesi ve Sırbistan 'ndaki 2 maçta düş kırıklığı yaşattı.


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