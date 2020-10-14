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'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti

'de 5. haftayı bay geçecek , 6. haftada Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:32
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti

'de 5. haftayı bay geçecek , 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın izlediği çalışma, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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