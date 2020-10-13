Kalite farkı

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, oyuncularına başarılı sonuçlar almak için çok fazla koşmanın değil, kaliteli hamleler yapmanın önemini anlattı. Kötü sonuçlar alan takımını yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Sergen Yalçın kafayı özellikle "kaliteli koşuya" takmış durumda. Başarılı çalıştırıcı, koşu mesafesinin değil kaliteli koşu yapmanın sonucu direkt olarak etkilediğini belirterek, "Ligin en çok koşan oyuncu ya da oyuncularına sahip olmak değil, iş bitirecek koşuları yapabilecek ekibe sahip olmak önemli" diye konuştu.

YAŞ ORTALAMASI YÜKSEK

Sergen Yalçın, özellikle milli aranın başlamasıyla birlikte koşturarak takımını başarıya ulaştırmak yerine koşunun kalitesini artırmaya çalışıyor. Yalçın'ın hedefi takıma maç içinde 4 bin metre ve üzerinde depar attırmak. İş bitirecek oyuncusunun maçı 9 km civarında koşu mesafesi yakalayarak bitirmesinde sıkıntı görmüyor ama her oyuncusunun maçın en az yüzde 2'sinde sprint atmasını talep ediyor. Kısacası Sergen Yalçın'a göre, "Kazanmak için 90 dakika koşmamız şart değil ama iş bitirecek hamleleri yapmaya mecburuz!"

DEFANS YAPMAYI ÖĞRETECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına özellikle takım olarak savunma yapabilmenin önemini ve özelliklerini anlatmaya çalışıyor. Yalçın'a göre duran topları savunma, ofsayttan kaçınma ve rakibin yetenekli oyunculara karşı savunma konularında zaaflar yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına her fırsatta "Defansı sadece defans oyuncuları yapmaz, yapamaz. Orta saha hatta forvet oyuncularından da destek almak şart" olduğunun önemini anlatıyor.

STRES KONTROLÜ ÇALIŞMASI YAPTIRIYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, art arda gelen kötü sonuçlar üzerine futbolcularına "stres kontrolü" çalışmaları yaptırıyor. Bu konuda psikologlardan destek alan başarılı teknik adam "Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında güç farkı yok. Kim psikolojik durumu iyi yönetirse üstün gelecek" diyerek kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adamın özellikle stresi minimum düzeye indirmenin dışında, oyuncularındaki telaş ve panik duygusunu ortadan kaldırarak sakin ve sabırlı davranmaya yöneltmeye uğraşıyor.