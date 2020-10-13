Josef: Para için gelmedim!

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı transfer etmesinin ardından bazı taraftarlar, bu anlaşmaya tepki gösterdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, Josef de Souza'ya para için Beşiktaş'ı tercih ettiği yönünde bir gönderme yaptı. Josef De Souza, Beşiktaş'a para için gelmediğini vurgularken, "Türkiye'ye ülkeyi sevdiğim için geldim. Suudi Arabistan'dan aldığımdan daha az maaş alacağım, yani konu para değil, konu mutlu olmak ve şampiyonluk zihniyeti olan bir kulüpte oynamak" ifadelerini kullandı. Takımlar arasındaki farkın eskiye göre daha da daraldığını gözlemlediğini belirten Josef de Souza, "Bu da maçların daha zorlu ve heyecanlı geçmesini sağlıyor. Özellikle dört büyük kulüp dışındaki takımlarda eskiye göre daha kaliteli yabancı futbolcu bulunuyor. Türkiye bana göre şu anda Avrupa'daki beş büyük ligden sonra en zorlu lig" yorumunu yaptı.