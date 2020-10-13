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'ta 29 kişilik liste belli oldu! Mirin, Douglas, Boyd ve Lens...

Kadrosuna 18 yabancı bulunan , 'na bildirdiği 29 kişilik listeye Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, ve 'i dahil etmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 20:47
Beşiktaş'ta 29 kişilik liste belli oldu! Mirin, Douglas, Boyd ve Lens...

, ekiplerinin 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için A takım listesini yayınladı.

Kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan 'ta Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, ve , kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Francisco Montero, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı

Orta saha: Bernard Mensah, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, , Adem Ljajic, Georges Kevin Nkoudou, Ajdin Hasic, , , Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Almos Kaan Kalafat, , Emirhan Delibaş

Forvet: Vincent Aboubakar, Güven Yalçın, Cyle Larin

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