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'dan Gümrük'e beşlik!

Siyah-beyazlılar Josef ve Atiba ile 2-0 yaptı. Karagümrük ise Salibur ve Mevlüt’le geri döndü. Cyle Larin iki golle sahne alırken son sözü penaltıdan söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kartal'dan Gümrük'e beşlik!

Milli arayı boş geçmek istemeyen , 'in yeni ve güçlü ekibi 'ü ağırladı. 'nde oynanan hazırlık karşılaşması gollü geçti. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya kalede Utku Yuvakuran, savunmada yeni transfer Valentin Rosier ile Welinton, Montero ve Necip'le başladı. Orta sahada Josef ile Atiba yan yana oynarken önlerinde Oğuzhan forma giydi. Hücum hattında ise sağda , solda Atakan Üner ve ileri uçta yer aldı.

LARİN 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Beşiktaş 16. dakikada Josef De Souza'nın golüyle öne geçti. 25'te skoru 2-0'a getirdi. Hemen karşılık veren Karagümrük önce 30'da Salibur ve 36'da ile beraberliği yakaladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Cyle Larin oyuna girdi. Kanadalı santrfor 46'da ve 48'de fileleri sarsmayı başardı. 55. dakikada Vincent Aboubakar kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş müsabakayı 5-2 kazandı. Gollü sonuç, maçı takip eden yönetimin de yüzünü güldürdü.

KARTAL'DA TAKIM OYUNU
Beşiktaş, Karagümrük maçında geride kalan lig karşılaşmalarına göre daha hazır gözüktü. Siyah-beyazlı futbolcuların uyumunun arttığı ve birlikte mücadele ettikleri gözlendi. Savunmayı da hücumu da takım halinde yapan Kara 'da futbolcular gol sevinçlerinde birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

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