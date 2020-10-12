Kartal'dan Gümrük'e beşlik!

Milli arayı boş geçmek istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ve güçlü ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık karşılaşması gollü geçti. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya kalede Utku Yuvakuran, savunmada yeni transfer Valentin Rosier ile Welinton, Montero ve Necip'le başladı. Orta sahada Josef ile Atiba yan yana oynarken önlerinde Oğuzhan forma giydi. Hücum hattında ise sağda Gökhan Töre, solda Atakan Üner ve ileri uçta Vincent Aboubakar yer aldı.

LARİN 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Beşiktaş 16. dakikada Josef De Souza'nın golüyle öne geçti. 25'te Atiba Hutchinson skoru 2-0'a getirdi. Hemen karşılık veren Karagümrük önce 30'da Salibur ve 36'da Mevlüt Erdinç ile beraberliği yakaladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Cyle Larin oyuna girdi. Kanadalı santrfor 46'da ve 48'de fileleri sarsmayı başardı. 55. dakikada Vincent Aboubakar kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş müsabakayı 5-2 kazandı. Gollü sonuç, maçı takip eden yönetimin de yüzünü güldürdü.

KARTAL'DA TAKIM OYUNU

Beşiktaş, Karagümrük maçında geride kalan lig karşılaşmalarına göre daha hazır gözüktü. Siyah-beyazlı futbolcuların uyumunun arttığı ve birlikte mücadele ettikleri gözlendi. Savunmayı da hücumu da takım halinde yapan Kara Kartal'da futbolcular gol sevinçlerinde birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.