Beşiktaş'tan transfer ve lig açıklaması! "Son 2 maçı kimse dikkate almasın"

Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Atakan Üner, Francisco Montero, Gökhan Töre, Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş, kötü gidişatı sonlandırmak ve milli aranın ardından çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları yapılan transferlerin titizlikle seçildiğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre Torunoğulları, "Beşiktaş'ın son 2 maçını kimse dikkate almasın. Ghezzal ve Rosier transferleri bizim için nokta atışıdır. Bu takım çok daha iyi olacak" dedi.