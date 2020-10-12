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'tan ve lig açıklaması! "Son 2 maçı kimse dikkate almasın"

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı camia, transfer döneminde istenilen golcünün takıma kazandırılamamasından dolayı isyan ederken, yönetici Erdal Torunoğulları yüreklere su serpecek açıklama yaptı. Torunoğulları, kadroya dahil edilen isimlerin 'nokta transfer' olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:29
Beşiktaş'tan transfer ve lig açıklaması! "Son 2 maçı kimse dikkate almasın"

Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Atakan Üner, Francisco Montero, Gökhan Töre, Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katan , kötü gidişatı sonlandırmak ve milli aranın ardından çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları yapılan transferlerin titizlikle seçildiğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre Torunoğulları, "Beşiktaş'ın son 2 maçını kimse dikkate almasın. Ghezzal ve Rosier transferleri bizim için nokta atışıdır. Bu takım çok daha iyi olacak" dedi.

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