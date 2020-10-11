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Montero’ya oynama garantisi

'in, İspanyol savunmacı Montero'yu maçların %70'inde oynama garantisiyle bedelsiz gönderdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:21 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Montero’ya oynama garantisi

'ın yeni transferi , bu sezon maçların büyük bölümünde forma giyecek. 'in, İspanyol stoperi Beşiktaş'a oynatılma şartıyla gönderdiği ifade edildi. Siyahbeyazlılar geçen sezon 2'nci 'dan düşen ve en çok gol yiyen Deportivo'nun stoperi olan 23 yaşındaki oyuncuya 775 bin euro ödeyecek. Bu rakam Montero'nun Atletico'da aldığı yıllık maaşının vergiler dahil toplamı. Montero'nun sözleşmesinde asıl dikkat çeken ise maçların yüzde 70'inde oynamazsa Beşiktaş'ın kiralama bedeli tazminatı ödeyecek olması. Bu rakam 1.5 milyon euro. Yani Beşiktaş ilk yarı sonunda Francisco Montero'dan memnun kalmazsa, Atletico'ya geri göndermek için 1.5 milyon euro daha ödemek zorunda.s

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