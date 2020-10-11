Montero’ya oynama garantisi

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, bu sezon maçların büyük bölümünde forma giyecek. Atletico Madrid'in, İspanyol stoperi Beşiktaş'a oynatılma şartıyla gönderdiği ifade edildi. Siyahbeyazlılar geçen sezon 2'nci La Liga'dan düşen ve en çok gol yiyen Deportivo'nun stoperi olan 23 yaşındaki oyuncuya 775 bin euro ödeyecek. Bu rakam Montero'nun Atletico'da aldığı yıllık maaşının vergiler dahil toplamı. Montero'nun sözleşmesinde asıl dikkat çeken ise maçların yüzde 70'inde oynamazsa Beşiktaş'ın kiralama bedeli tazminatı ödeyecek olması. Bu rakam 1.5 milyon euro. Yani Beşiktaş ilk yarı sonunda Francisco Montero'dan memnun kalmazsa, Atletico'ya geri göndermek için 1.5 milyon euro daha ödemek zorunda.s