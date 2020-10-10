Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da çift idman

’da çift idman

Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kara Kartal’da çift idman
Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar sabah idmanında istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. yönetimindeki Kartallar. Akşam antrenmanında da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
BİZE ULAŞIN