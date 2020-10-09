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Rol model

Siyah-beyazlıların emektar Kanadalı ön liberosu , takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Rol model Atiba Hutchinson
Siyah-beyazlıların emektar Kanadalı ön liberosu , takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor. Kartal'ın 2 gün izin yapmasına rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, mücadeleci yapısıyla teknik ekibin takdirini almaya devam ediyor. Atiba buna ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmayı sürdürüyor.
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