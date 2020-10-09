Haberler Beşiktaş Ljajic’e Rus kancası

Ljajic’e Rus kancası

’ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ljajic’e talip oldu. Rus ekibi bu için 2 milyon euro teklif etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ljajic’e Rus kancası

'de dönemi pazartesi günü sona ererken, transfer döneminin henüz sona ermediği 'dan 'a yeni bir teklif geldi...

takımı, teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic'i kiralamak istediğini iletti. Rus ekibi adına görüşen menajerler, Khimki'nin bu operasyon için 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığını bilgisini verdi. Beşiktaş'ın isterse bu rakamı kiralama bedeli olarak alıp Ljajic'in maaşını ödeyebileceğini ya da 2 milyon euro'nun kendileri tarafından ödenip, geri kalan maaşının da Beşiktaş tarafından karşılanabileceği bilgisini verdi. Kalırsa 3.5 milyon euro'luk ödeme yapılacak olan Ljajic için en azından 2 milyon euro'luk zarardan kurtulmanın hesaplı olup olmayacağı kulüp içinde tartışılıyor.

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