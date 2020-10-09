Haberler Beşiktaş Karaman elden kaçtı!

Karaman elden kaçtı!

A 26 yaşındaki santrforu ’ın siyahbeyazlılara getirildiği, ‘onay’ çıkmayınca alınmadığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Karaman elden kaçtı!
A Milli Takımımız, karşısında 3-3'lük beraberliği son dakikada oyuna giren 'ın attığı golle aldı... , Almanya'ya ilk kez üç gol atarken oyuna sonradan girmesine rağmen Kenan, sahanın yıldızları arasında yer aldı. Ve hemen ardından da 'ta Kenan Karaman tartışması yaşanmaya başlandı. 26 yaşındaki golcü oyuncunun formasını giydiği Düsseldorf küme düştüğü için menajeriyle beraber 'a geldiğinde "Kulübü 2'nci lige düştüğü için Kenan'ın bonservisinin 2 milyon euro'ya alınabilir" denilerek siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş cephesi bu transfere önce sıcak baksa da ardından 'olumsuz' yanıt verildiği belirtildi.
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