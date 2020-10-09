Kara Kartal salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:11Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışması ile tamamlandı.