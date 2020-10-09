Haberler Beşiktaş Kara Kartal salonda çalıştı

salonda çalıştı

, 'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Kara Kartal salonda çalıştı
, 'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü. yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışması ile tamamlandı.
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