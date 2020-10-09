Ghezzal: Milli takıma dönmeliyim

Yeni transfer Ghezzal, “Beşiktaş’ta düzenli forma giyerek yeniden Cezayir Milli Takımı’nda oynamak istiyorum” dedi
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:07Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
2018'Den beri milli takıma çağrılmayan Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal'ın hedefi Cezayir'e dönmek. Fransa doğumlu oyuncu, Beşiktaş'a transferini ülkesinde değerlendirdi. Ghezzal, "Benim için milli takım her zaman bir hedef. Seçilmek gurur kaynağı. Şimdiye kadar beni aramadılar. Çünkü çok oynamadım. Bu normal. Amacım seviyemi yeniden kazanmak. Beşiktaş'ta oynayarak milli takımda yer bulmak. Afrika'da oynamak çok zor. Genellikle iyi koşullar yok. Ama sizi zihinsel ve fiziksel olarak uydurur. Daha güçlü kılar" ifadelerini kullandı.