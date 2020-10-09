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Ghezzal: Milli takıma dönmeliyim

Yeni Ghezzal, “’ta düzenli forma giyerek yeniden Cezayir Milli Takımı’nda oynamak istiyorum” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:07 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ghezzal: Milli takıma dönmeliyim
2018'Den beri milli takıma çağrılmayan 'ın yeni transferi Rachid Ghezzal'ın hedefi Cezayir'e dönmek. doğumlu oyuncu, Beşiktaş'a transferini ülkesinde değerlendirdi. Ghezzal, "Benim için her zaman bir hedef. Seçilmek gurur kaynağı. Şimdiye kadar beni aramadılar. Çünkü çok oynamadım. Bu normal. Amacım seviyemi yeniden kazanmak. Beşiktaş'ta oynayarak milli takımda yer bulmak. 'da oynamak çok zor. Genellikle iyi koşullar yok. Ama sizi zihinsel ve fiziksel olarak uydurur. Daha güçlü kılar" ifadelerini kullandı.
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