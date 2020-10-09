ABD'den Beşiktaşlı Tyler Boyd yorumu!

ABD Milli Takım hocası Gregg Berhalter Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili konuştu.

Berhalter, oyuncusunun kararı geç öğrenmesinin yarattığı zorluktan bahsederken Avrupa'daki tarnsfer penceresi kapandıktan sonra kadronun dışında kalmasını 'pek iyi bir durum değil' sözleriyle yorumları

Berhalter'in Tyler Boyd ile ilgili yorumu şu şekilde:

"Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil."