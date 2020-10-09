Haberler Beşiktaş ABD'den Beşiktaşlı Tyler Boyd yorumu!

ABD'den Beşiktaşlı yorumu!

'ın kadro dışı bıraktığı ABD'li kanat oyuncusu hakkında Milli Takım hocası Gregg Berhalter konuştu. Berhalter, Avrupa'da döneminin kapanmasının ardından Boyd'un içinde bulunduğu duruma dair, "İyi bir durum değil." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 00:54
ABD'den Beşiktaşlı Tyler Boyd yorumu!

ABD Milli Takım hocası Gregg Berhalter 'ın kadro dışı bıraktığı ile ilgili konuştu.

Berhalter, oyuncusunun kararı geç öğrenmesinin yarattığı zorluktan bahsederken Avrupa'daki tarnsfer penceresi kapandıktan sonra kadronun dışında kalmasını 'pek iyi bir durum değil' sözleriyle yorumları

Berhalter'in Tyler Boyd ile ilgili yorumu şu şekilde:

"Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil."

BİZE ULAŞIN