Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Miguel Borja'nın menajerinden Beşiktaş itirafı

Son dakika haberi: 'nın menajerinden itirafı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'ta gündeme gelen isimlerden biri de olmuştu. Yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamada, "Gerçekten bir teklif yapıldı. 15 gün önce Beşiktaş'ın teklif geldi ancak ekonomik şartlar ve verilen garantiler Palmeiras'ı memnun etmedi ve bu yüzden gerçekleşmedi." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 18:23
Son dakika transfer haberi: Miguel Borja'nın menajerinden Beşiktaş itirafı

döneminde Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattıktan sonra bir ismi daha transfer etmek isteyen 'ta gündeme Palmerias forması giyen Borja gelmişti.

Siyah-beyazlıların, için Palmeiras ile anlaşamadığı menajer tarafından açıklandı.

"GERÇEKTEN TEKLİF YAPILDI"

Palmeiras'tan kiralık olarak Junior forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Juan Pablo Pachon, "Gerçekten bir teklif yapıldı. 15 gün önce Beşiktaş'ın teklif geldi ancak ekonomik şartlar ve verilen garantiler Palmeiras'ı memnun etmedi ve bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Junior'da kalıp kalmayacağı net değil ancak sezon sonuna kadar bekleyip, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Palmeiras'ın kapısını kiralama teklifi ile çaldığı ve 750 bin euro teklif ettiği kaydedilmişti.

Junior'da bu sezon 12 maça çıkan golcü oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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