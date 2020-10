Sergen Yalçın isyan etti! "Mucize yaratamam"

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Ümraniye'de bir araya gelen ve yaklaşık 4 saat süren bir görüşme yapan ikili, bir gün sonra da yine transfer ve takım kadrosuyla ilgili görüşlerini paylaşmak için buluştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Sıkıntılı bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta, istediği transferleri yapamadığını ifade eden Sergen Yalçın, Başkan Çebi'nin "Her ne olursa olsun bu sezondan umutluyuz, senin ve ekibinin en iyisini yapacağına şüphemiz yok" sözlerine, "Ben John of God değilim, benden mucize beklemeyin. Ama elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.

JOHN OF GOD KİMDİR?

Bioenerji ve ruhsal çalışmalarıyla tanınan mucize adam John of God, yıllarca Brezilya'da gezerek sevgi dağıtır ve 27 yıl önce Abadiania'daki evine yerleşir. 30'dan fazla ölmüş doktor ve azizin ruhlarına kanallık eden John of God, şifa verenin kendisi değil, Allah olduğunu vurgular, kendisinin sadece bir aracı olduğunu belirtir, aslında her şeyi yapan Allah'tır. Son 50 yılda, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 15 milyon kişiye yeni bir başlangıç şansı vermiştir. İnsanlardan para almaz.