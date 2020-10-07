Josef sınıfı geçti

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, ilk maçında geçer not almayı başardı. G.Birliği maçı sonrasında yorgunluktan kendisini yere bırakan Josef, Beşiktaş taraftarının tepkisini almıştı. Ancak siyah-beyazlı formayla ilk Süper Lig maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, G.Birliği karşılaşmasında hem en fazla ikili mücadele kazanan hem de en fazla şut çeken oyuncuydu. İşte Josef'in istatistikleri: Topla buluşma 127, Pas yüzdesi 90, Şut 1/3, İkili mücadele 15/17, Top kapma 2. Brezilyalı oyuncunun ilk maçı olmasına rağmen bu istatistiklere ulaşması, teknik direktör sergen Yalçın ve ekibi tarafından olumlu karşılandı.