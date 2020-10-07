Gol canavarı Burak

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'in yolunu tutan başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'da çabası ve performansıyla alkış alıyor. Ülkenin en prestijli yayın organlarından biri olan L'Equipe'de yer alan bir haberde Burak Yılmaz'a övgüler yağdırıldı. Haberde, "Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa'da parlamak istiyor" şeklinde başlık atarak deneyimli ismin Türkiye'de bir 'Gol canavarı' olduğunu okurlarıyla paylaştı. Haberin devamında, "Burak 35 yaşına rağmen hala manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.