Haberler Beşiktaş Gol canavarı Burak

Gol canavarı Burak

'tan  ayrılarak Lille'in yolunu tutan başarılı futbolcu , Fransa'da çabası ve performansıyla alkış alıyor. Ülkenin en prestijli yayın organlarından biri olan L'Equipe'de yer alan bir haberde Burak Yılmaz'a övgüler yağdırıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Gol canavarı Burak

'tan ayrılarak Lille'in yolunu tutan başarılı futbolcu , Fransa'da çabası ve performansıyla alkış alıyor. Ülkenin en prestijli yayın organlarından biri olan L'Equipe'de yer alan bir haberde Burak Yılmaz'a övgüler yağdırıldı. Haberde, "Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa'da parlamak istiyor" şeklinde başlık atarak deneyimli ismin Türkiye'de bir 'Gol canavarı' olduğunu okurlarıyla paylaştı. Haberin devamında, "Burak 35 yaşına rağmen hala manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

BİZE ULAŞIN