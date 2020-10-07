Beşiktaş son 10 yılın en ucuz kadrosunu kurdu: Hesaplı Kartal!

Transfer döneminin sona ermesinin ardından kulüplerin güncel piyasa değerleri de değişti. Bu sezon ligin en değerli 4'üncü takımı konumunda olan Beşiktaş, son 10 yıldaki en ucuz kadrosunu kurdu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip geçen yılın şampiyonu Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

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Beşiktaş 76.60 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli 4'üncü takımı konumunda. Siyah-beyazlıların en değerli oyuncusu ise 8 milyon euro'luk Ljajic oldu. Transfermarkt verilerine göre ise siyah-beyazlıların bu seneki kadrosu son 10 yılın en ucuz kadrosu. 2017 yılında 126 milyon euro'yu gören kadro değeri, bu sezon 76.60 milyona kadar inerken, yaklaşık %50 oranındaki düşüş dikkat çekti.

