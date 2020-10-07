Haberler Beşiktaş Adem Ljajic'ten Beşiktaş yönetimini çıldırtan hamle! Teklifi reddetti

'ten yönetimini çıldırtan hamle! Teklifi reddetti

'ta inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin odak noktasında bulunan ve takımdan gönderilmesi planlanan Sırp orta saha , 'nden gelen yıllık 4 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:07
Adem Ljajic'ten Beşiktaş yönetimini çıldırtan hamle! Teklifi reddetti

3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok almasına rağmen bunları kabul etmemiş ve yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçmişti.

Son olarak Sırp futbolcu için de 'nden bir teklif geldi. Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı.

Takvim'in haberine göre; Yıllık 3.2 milyon euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi.

29 yaşındaki yıldız orta sahanın Beşiktaş ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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