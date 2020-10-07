Adem Ljajic'ten Beşiktaş yönetimini çıldırtan hamle! Teklifi reddetti

3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmemiş ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçmişti.

Son olarak Sırp futbolcu Adem Ljajic için de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi. Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı.

Takvim'in haberine göre; Yıllık 3.2 milyon euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi.

29 yaşındaki yıldız orta sahanın Beşiktaş ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.