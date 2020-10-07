Haberler Beşiktaş 4 yıldıza 6 milyon euro

4 yıldıza 6 milyon euro

'ta transferin son günü siyah-beyazlı renklerine dahil olan Ghezzal'ın da imzasıyla yabancı sayısı 18'e çıktı. Beşiktaş; Douglas, Mirin, ve N’Koudou’yu gönderemezse 55 milyon TL ödeyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
4 yıldıza 6 milyon euro

'ta transferin son günü siyah-beyazlı renklerine dahil olan Ghezzal'ın da imzasıyla yabancı sayısı 18'e çıktı. Eğer kadroda düşünülmeyen Douglas, Mirin, ve N'Koudou gibi isimlerin, transferin devam ettiği ülkelere satışı ya da kiralanması sağlanamazsa, yönetim çok ciddi bir yükün altına girecek. İlk etapta Douglas, Isimat-Mirin ve Lens'e lisans çıkarılması beklenmiyor. Lisans çıkarılmayacak 4'üncü oyuncu olarak N'Koudou ilk sırada. Douglas'a 1.2, Isimat-Mirin'e 1.3, Lens'e 1.85 milyon euro ödeyen siyah-beyazlılar eğer N'Koudou'ya da lisans çıkarmazsa ona da yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek. Bu da 6 milyon euro civarında bir paranın havaya gitmesi anlamına gelecek.

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