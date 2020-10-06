Haberler Beşiktaş Kartal'da kafalar karıştı!

Kartal'da kafalar karıştı!

’ta sezona kötü başlangıcın yanı sıra, yönetim ve teknik heyetin açıklamaları arasındaki farklılıklar dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Kartal'da kafalar karıştı!

ise G.Birliği maçı sonrası basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Yönetimden 'hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz' diyerek sorumluluk benim üstüme bırakılıyor. Arada benim istediklerim de var ama benim istediklerimi aldıklarını söylemek doğru olmaz. Ben üzerime almam gerekeni alırım. Başkaları da üzerine sorumluluğu alsınlar. Kötü oyunun ve skorun sorumlusu benim ama her şeyin sorumlusu ben değilim."

KiMi iSTEDiYSE ALDIK
Başkan , 2 Ekim günü yaptığı açıklamada, "Tabii ki eleştiri olacaktır, ancak haksız eleştirilere, yalanlara ve bilinçli yapılan saldırılara artık isyan ediyorum. Efendim, neymiş biz yapmıyormuşuz? Bu nasıl bir yalandır, iftiradır. Hocamız şu ana kadar kimi istediyse aldık. Örneğin N'Sakala, Welinton, Mensah, Josef, Gökhan Töre, Aboubakar, Montero ve Atakan'ı kadromuza kattık. Bunlar transfer değil mi?" demişti.

HOCAMIZ ÖYLE iSTEDi
'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada "Transferlerin hepsi, hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık" ifadelerini kullanarak transferlerin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yapıldığını işaret etmişti.

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