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Kalinic direkten döndü

Mundo Deportivo’nun haberine göre, A. Madrid’de Simeone’nin görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son gün İtalya’ya geri dönmeye karar verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Kalinic direkten döndü

'ın uzun süredir ilgilendiği transferi konusunda ilginç bir gelişme ortaya çıktı! Beşiktaş'ın hem Atletico Madrid hem oyuncu ile anlaştığı ancak Kalinic'in Verona'yı tercih ettiği bildirildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre; transferi adeta bir film hikayesine dönüşen Kalinic aylardır takım ararken son dakika sürprizine imza attı. Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son günde İtalya'ya geri dönmeye karar verdi. Pazar günü geç saatlerde Verona'dan teklif alan Kalinic'in, yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 senelik teklif sunan Beşiktaş'a "hayır" dediği belirtildi.

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