Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Ze Luis Lokomotiv Moskova'da!

Süper Lig'de transfer tescil dönemi resmen sona ererken, ekipler birçok ismi kadrosuna katmış durumda. Gerçekleşen transfer kadar gerçekleşmeyen transferlerde konuşulmaya devam ederken, transfer döneminin ilk gününden bu yana Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraş verdiği Portolu Ze Luis transferinde iki kulüpte mutlu sona ulaşamamıştı.

Yeşi Burun Adalı futbolcunun da yeni takımı belli oldu. Golcü oyuncu, Rus Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Bu gelişme kulüp tarafından resmen açıklandı.