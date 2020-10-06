Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Ze Luis Lokomotiv Moskova'da!

ve 'nin de istediği 'da!

döneminin ilk gününden son gününe dek ismi için anılan oyunculardan , Rus ekiplerinden 'ya transfer oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 19:04
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Ze Luis Lokomotiv Moskova'da!

'de tescil dönemi resmen sona ererken, ekipler birçok ismi kadrosuna katmış durumda. Gerçekleşen transfer kadar gerçekleşmeyen transferlerde konuşulmaya devam ederken, transfer döneminin ilk gününden bu yana Süper Lig devleri ve 'nin renklerine bağlamak için uğraş verdiği Portolu transferinde iki kulüpte mutlu sona ulaşamamıştı.

Yeşi Burun Adalı futbolcunun da yeni takımı belli oldu. Golcü oyuncu, Rus Ligi ekibi 'ya transfer oldu. Bu gelişme kulüp tarafından resmen açıklandı.

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