Vasatın da altı!

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından öz eleştirilerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu maçı kazanma ihtimalimiz çok zordu. Oyunun karşılığı mağlubiyet. Maalesef oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı gibi görünmüyor. Bu doğru. Birçok sebebi var bunun. Bireysel oyuncu anlamında da konuşmam gerekiyor ama oyuncuları öne atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



İYİ HAZIRLANACAĞIZ

"MART ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil" sözleriyle devam eden Yalçın, şöyle devam etti: Şimdi 3 hafta ara var. İyi hazırlanıp iyi antrenmanlar yapacağız. Bundan sonraki sürece daha iyi şekilde girmeye çalışacağız.



"BEN HER ŞEYİN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAM"

Sergen Yalçın, basın toplantısında yönetime de eleştirilerde bulundu. "Birçok şeyi ben de TV'den öğreniyorum" diyen usta hoca, "Ben yenilgiden sorumluyum. Bunu üstüme alıyorum ama her şeyin sorumlusu da ben olamam. Bütün yükü tek başıma taşıyamam. Bazı transferler hocamız istemiyor diye gösteriliyor. Benim istemediklerim var ama istediklerim de çok oldu" şeklinde konuştu.



YALÇIN'LA BİR İLK

Ligin ilk haftasındaki Trabzon galibiyeti sonrası düşüşe geçen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybı yaşadı.



G.Birliği, lig tarihinde Beşiktaş deplasmanlarında aldığı iki galibiyette de gol yemedi. Ekim 2020'de 1-0, Aralık 2000'de 3-0.



Siyah-beyazlı takım, 2014-15'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk iki iç saha maçını da kazanamadı.



Beşiktaş, iç sahada en son Aralık 2019'da o dönem Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor karşısında gol atamamıştı.