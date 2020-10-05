Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Balotelli için yeniden atağa kalktı!

haberi: Balotelli için yeniden atağa kalktı!

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden transferin son gününde girişimlerini hızlandırdı. Vincent Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan için yeniden atağa kalktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:59
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Balotelli için yeniden atağa kalktı!

Nikola Kalinic'in İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya varmasının ardından 'ta ibre yeniden 'ye döndü. Son olarak Leicester City'den Rachid Ghezzal'i bir yıllığına kiralayan Beşiktaş, kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak için girişimlerini arttırdı. NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar Balotelli ile tekrar temasa geçti. Beşiktaş, serbest durumda olan 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak etmeye hazırlanıyor.

Bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşmaya varılması ve evrakların yetişmesi halinde Mario Balotelli kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

BİZE ULAŞIN