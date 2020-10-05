Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in lisansı çıkarıldı!

: 'ın yeni transferi 'in lisansı çıkarıldı!

ekiplerinden , sağ bek mevkisi için 'i etmişti. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:29
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in lisansı çıkarıldı!

Sağ bek mevkisi için aradığı ismi Portekiz'de bulunan , Sporting'den 'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini 'ye bildirdi ve genç futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına olmuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
'a imza attıktan sonra konuşan Rosier, "Burada olduğum için çok memnunum. Böyle bir kulüpte olmak ve oynamak çok güzel olacak. En büyük özelliğim; savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum. Oyunu tek yönüyle oynamıyorum. Hem hücum hem savunmada elimden geleni yapacağım.

Beşiktaş ve taraftarının popülaritesini daha önceden de biliyordum. Taraftarlar şu an stada gelemiyorlar ancak onların desteğini her zaman biliyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

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