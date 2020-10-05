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'ın genç yıldızı resmen 'da!

Aytemiz , 'tan bir daha yaptı. Turuncu-yeşilliler, Fatih Aksoy ve Ahmet Gülay'ın ardından genç stoper 'yi kadrosuna kattığını açıkladı. ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 01:29
Beşiktaş'ın genç yıldızı Alpay Çelebi resmen Alanyaspor'da!

döneminde altyapısından yetişen 22 yaşındaki ön libero Fatih Aksoy ve 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ın ardından siyah-beyazlı takımdan bir oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. ekibi, 21 yaşındaki stoper 'nin 2 yıllık kiralandığını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Beşiktaş'tan genç stoper Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

Başkanımız , Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.

Alpay Çelebi ise, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana güvenip buraya alan Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve menajerim Cenk Melih Yazıcı'ya da bana olan güvenlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım.

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