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Sahne 'ın! İşte 'ın 11'i

16.00'da Başkent ekibini ağırlayacak. Siyah-beyazlılar 3 puan alarak hem kötü gidişe 'dur' demek, hem de 'çıkışa geçmek' istiyor. İşte iki takımında muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Sahne Beşiktaş'ın! İşte Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği 11'i

, 'in 4'üncü haftasında sahasında bugün G.Birliği'ni ağırlıyor. Saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi yönetecek. Lig ve Avrupa'da son 3 maçında galibiyet göremeyen siyah beyazlılar, 'ni yenerek kötü gidişe "dur" demek ve bu hafta verilecek milli araya moralli girmek amacında. Lige deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, sonrasında 'la 1-1 berabere kaldı, 'a 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Soner, Murat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

ABOUBAKAR İLK 11'DE
Teknik direktör 'ın Konyaspor maçında büyük hatalar yapan Domagoj Vida'yı G.Birliği karşısında yedek bırakması ve Montero'yu oynatması bekleniyor. İyileşen Atiba'yı ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının, Kevin N'Koudou'nun tam hazır olmaması ve zaman zaman ağrılar hissetmesi üzerine sol kanatta yine Boyd ile başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bu akşam G.Birliği karşısındaki gol silahıysa yeni transfer Vincent Aboubakar olacak.

SON 10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Beşiktaş, Başkent ekibiyle yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Siyah- beyazlılar, evindeki 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşma berabere bitti.

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